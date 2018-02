Foto: Ewersbach. Zwei ausgewachsene Hirsche spazieren durch die Straßen von Ewersbach in Mittelhessen. Die großen Tiere sind auch mitten am Tag in dem kleinen Ort unterwegs und suchen nach Futter. Und wenn sie nicht gerade die Gärten leerfressen, flanieren die Rothirsche durch Ewersbach und sind schon deshalb eine potenzielle Gefahr, weil sie unvermittelt über eine stärker befahrene Straße rennen könnten. Viele Anwohner reagieren inzwischen genervt, jetzt wird sogar über einen Abschuss der Tiere nachgedacht. dpa/nd Foto: dpa/Arnd Wunderlich