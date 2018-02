Plottwist: Aus der Vogelperspektive sehen wir, dass Drusenkopfus sich gar nicht, wie geglaubt, in der Ägäis, sondern an der Fake-Tretboot-Ablegestation des Seniorenpflegeheims des griechischen Reedereiverbands befindet. Im Hintergrund rollt Dr. Schäuble einen Hügel hinunter.

Der demente Tretbootvermieter Leguanos Drusenkopfus begibt sich auf seine letzte Reise. Weil er infolge der Finanzkrise alle seine Tretboote an einen chinesischen Großinvestor abtreten musste, um mithilfe des im Gegenzug erhaltenen Billig-Babypulvers mühsam seine Kalorienzufuhr zu gewährleisten, bleibt ihm nichts anderes übrig, als den weiten Weg nach Tsagkarada-Südbahnhof schwimmend zurückzulegen, nur mit leeren Babypulverpackungen bekleidet. »Bin ich dann eigentlich noch ein Tretbootvermieter? Wenn ich doch überhaupt keine Tretboote mehr besitze?« So fragt er unaufhörlich (genauer gesagt: vier volle Stunden lang) und übersieht die sich häufenden Symptome einer schweren Lungenentzündung.

