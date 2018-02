Medienecho: »Wer dachte, die Achtzigerjahre-Huldigungswelle hätte mit ›Stranger Things‹, ›Es‹ und dem ›Goonies‹-Remake seinen Zenit erreicht, kennt die suizidale Überbietungslogik der internationalen Unterhaltungsindustrie aber schlecht, verfuckt noch eins. Trotzdem ist ›Eta Tau‹ Nostalgie pur, vor allem dank der kultig daherredenden Figuren, die permanent einander daran erinnern, dass sie sich in den Achtzigern befinden. Einzig der digital restaurierte Bill Cosby hat einen leicht faden Beigeschmack. Darauf eine Lila Pause. Mmmhh, Lila Pause …« (Linus Volkmann, »Pop/Rocky«)

Der kleine Eliota stößt eines Nachts in der heimischen Garage auf ein eigenartiges Objekt, das er zunächst für eine überdimensionale Aubergine hält. Als er hineinbeißen möchte, fängt das Ding an zu sprechen. »Nach Haus telefonieren«, krächzt die offenbar außerirdische Kreatur. Eliota möchte helfen, doch gibt es noch keine faire EU-Roaminggesetzgebung, weswegen Ferngespräche nahezu unbezahlbar sind. Einen klärenden Briefwechsel später steht fest, dass das Auberginenwesen gar keine außerirdische Kreatur, sondern ein extrem aufwendiges Kunstwerk ist, das bis 2017 zur documenta 14 verschifft werden soll. Mit seinem fliegenden Fahrrad bringt der hilfsbereite Knabe das Exponat persönlich zu Adam Szymczyk, der ihn zum Dank »unsterblich« macht (Gipsüberzug).

