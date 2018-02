c/o

Giorgos Anafissuros, 2025

Weil ein dubioser kroatischer Enthaarungsmillionär nach und nach alle öffentlichen Einrichtungen aufkauft und einen neuen Schönheitskult etabliert, dem als reinste Schöpfung Gottes der Luftballon-Hund gilt, müssen sich die Bewohner künftig pro Tag zehn Haare mit einem rostigen Schraubenzieher ausreißen und aufessen. Damit soll Schluss sein, beschließt eine Gruppe militanter Männer und geht in den Untergrund. Von dort (Gullyschächte, Kellerfenster, Toilette von unterhalb da, wo der Popo ist) beschießen sie die Restgesellschaft mit Gewölleklumpen. Aus Angst davor, Bernd Eichinger oder Nico Hofmann könnten die Geschichte ihrer langsamen Zerspaltung in Flügel (Keule, Schenkel) und schlussendlichen Auflösung zu einem ARD-Historiendrama machen, geben sie jedoch bereits nach einigen Monaten auf und fügen sich dem Haarlos-Diktat. Zum Trost gesteht ihnen der inzwischen an Gelbsucht erkrankte Herrscher Zyklopen Zlatan den Erhalt der Pendlerpauschale auf Lebenszeit zu.

Special Effects: Dargestellt wird das Geschehen einzig durch die Bewegungen eines äußerst grobkörnig abgefilmten Speisekäfers aus der südossetischen Heimat des jungen, aufstrebenden Bildhelden Anafissuros, wo der Film auch gedreht wurde. »Ha! Südossetien liegt doch gar nicht in Griechenland«, werden Sie, liebe Leser, jetzt sagen - zurecht.

Medienecho: »Brisant, spannend, da geht es um uns alle!« (Bettina Schausten, »Christ und Welt«)