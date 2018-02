Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

10. Februar 1948

Das ZK der KPdSU legt Richtlinien für die Musik in der Sowjetunion fest. Statt komplizierter Melodien und Disharmonien sollen die Komponisten sich um Volkstümlichkeit und traditionelle Formen bemühen. Die Formalismus-Kampagne weitet sich aus. Den Auftakt in der SBZ/DDR macht der sowjetische Kulturoffizier Alexander Dymschitz 1949 in der »Täglichen Rundschau«, in dem er Pablo Picasso und Marc Chagall »Mummenschanz« und »Wirklichkeitsfälschung« vorwirft.

12. Februar 1908

Unter der Schirmherrschaft der Zeitungen »New York Times« und »Le Matin« startet in New York die erste Auto-Rallye um den Globus. Sechs Motorwagen nehmen an ihr teil. Die Route führt durch Kanada, Alaska, China, die Mongolei und Russland. Am 26. Juli erreicht der deutsche Rennwagen »Protos« mit Oberleutnant Hans Koeppen als erster das Ziel in Paris. Da er jedoch Alaska aussparte, wird er disqualifiziert und der zweitplatzierte US-Fahrer zum Sieger erklärt.

14. Februar 1918

Die Sowjetregierung, der Rat der Volkskommissare, führte in Russland die in weiten Teilen Europas seit 1582 geltende, nach Papst Gregor genannte Zeitrechnung ein. Im Zarenreich hatte der Julianische Kalender aus dem ersten Jahrhundert gegolten. Mit der Kalenderumstellung folgt auf den 31. Januar der 14. Februar, um die Differenz von 13 Tagen auszugleichen. Die Oktoberrevolution vom 24./25. Oktober 1917 hat somit am 6./7. November stattgefunden.