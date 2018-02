Potsdam. Im Bestreben, den Bau von Windkrafträdern in der Uckermark doch noch zu verhindern, setzen Naturschützer jetzt auf den Schutz seltener Schwarzstörche. Der Landesverband des Naturschutzbundes Nabu hat Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Potsdam eingelegt, teilte er am Donnerstag mit. Im Januar hatte das Gericht die Anfechtung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für den Windkrafträder-Standort bei Schwedt abgelehnt. Laut Nabu befindet sich in dessen Nähe aber ein Horst der Großvögel. dpa/nd