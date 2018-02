Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Washington. Der US-Halbleiterkonzern Qualcomm hat das aufgebesserte Übernahmeangebot seines Konkurrenten Broadcom zurückgewiesen. Allerdings erteilte Qualcomm den Bestrebungen in einem Brief keine endgültige Absage. Das kalifornische Unternehmen zeigte sich bereit, das Angebot des in Singapur ansässigen Konkurrenten bei einem Treffen zu besprechen. Broadcom hatte seine Übernahmeofferte um 16 Milliarden Dollar auf 146 Milliarden Dollar (119 Milliarden Euro) einschließlich Übernahme der Schulden aufgestockt. Qualcomm erklärte, auch das neue Angebot setze den Wert des Konzerns zu niedrig an. Doch sei man bereit, »alle Optionen zu erkunden, um den Unternehmenswert für die Aktionäre zu maximieren«. AFP/nd