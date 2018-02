Seit mehr als einem halben Jahr wird nun die einst so auffällige bunte Fassade abgetragen, das Gebäude entkernt. Der Eigentümer kündigte keilförmige Einschnitte und transparente Glasflächen an, um mehr Licht ins Gebäude zu bringen. Loftbüros und Einzelhandelsflächen sollen entstehen. Unter anderem will der Modehändler Zalando einziehen. Dessen neues Hauptquartier entsteht aktuell nur wenig entfernt östlich vom Ostbahnhof neben der Mercedes-Benz-Arena. jot

Foto: nd/Felix Trochowski