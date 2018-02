Der britisch-ungarische Pianist und Dirigent András Schiff tritt als Dozent in Daniel Barenboims Musikakademie ein. Er werde demnächst eine Lehrtätigkeit für Klavier und Kammermusik aufnehmen, teilte die Barenboim-Said Akademie am Freitag mit. Schiff verbinde eine langjährige Zusammenarbeit mit den Projekten von Daniel Barenboim und dem Literaturwissenschaftler Edward Said (1935 - 2003). So habe Schiff schon 2008 ein Klavierrezital in der Barenboim-Said-Stiftung in Ramallah gespielt. Seine Konzerte im Pierre-Boulez-Saal seien von Studenten und Publikum begeistert aufgenommen worden. An der Barenboim-Said Akademie können junge Musiker aus dem Nahen Osten und Nordafrika eine musikalische Ausbildung absolvieren. Die Akademie geht auf das West-Eastern Divan Orchestra zurück, das 1999 in Weimar vom Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper und Said gegründet wurde. dpa/nd