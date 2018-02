c/o

London. Die britische Supermarktkette Tesco will einem Zeitungsbericht der »Sunday Times« zufolge die deutschen Konkurrenten Aldi und Lidl mit eigenen Discount-Läden ausbremsen. In den Geschäften der neuen Marke solle das Angebot weniger umfangreich sein, die Preise sollen sich etwa auf dem Niveau von Aldi und Lidl bewegen. Tesco wollte sich zunächst auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern und sprach von »Spekulationen«. Aldi und Lidl sind in Großbritannien auf Erfolgskurs. Nach Angaben vom Frühsommer 2017 erwirtschafteten die deutschen Discounter im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von 19,2 Prozent. Zusammen verfügten sie über einen Marktanteil von 12 Prozent. dpa/nd