Friedensnobelpreisträger debattierten in Argentinien

Buenos Aires. Die Talfahrt an den internationalen Börsen und eine verstärkte Nachfrage nach US-Dollar setzen den argentinischen Peso unter Druck. Am Freitag wertete die Landeswährung gegenüber dem Dollar weiter ab und notierte bei Handelsschluss auf dem historischen Tiefstand von 20,35 Pesos zum Dollar. Seit Jahresbeginn verlor der Peso gegen den Dollar 7,55 Prozent. Die Zentralbank warf kurz vor Handelsschluss noch 100 Millionen US-Dollar auf den Markt, konnte damit den Abwärtstrend allerdings nicht stoppen. dpa/nd

Größtes Staatsunternehmen will Anteile an 50Hertz kaufen

Die Regierung stärkt das Image heimischer Produkte. Naht das Ende chinesischer Großeinkäufe in deutschen Drogeriemärkten?

