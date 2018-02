Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Herr Mosekund war mit einem neuen Nachbarn zu einem Winterspaziergang aufgebrochen. Unterwegs wurden sie von heftigem Wind und Schneefall überrascht, so dass sie sich zur Umkehr entschlossen. »Ich könnte ja noch mit zu dir kommen und mich etwas aufwärmen«, schlug der durchgefrorene Nachbar vor. Herr Mosekund, der aus prinzipiellen Gründen all seine Freunde und Bekannten siezte, schaute ihn irritiert an, willigte aber ein. »Darf ich Ihnen etwas anbieten?«, fragte er den Nachbarn, als sie ihre Mäntel abgelegt hatten. »Aber gerne, ich will dir aber keine Umstände machen«, antwortete der Nachbar. »Gut«, erwiderte Herr Mosekund, »dann biete ich Ihnen das Sie an.«