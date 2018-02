Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Der Liedermacher Konstantin Wecker und die Redaktion der Zeitschrift »Wissenschaft & Frieden« (W&F) in Bonn erhalten den Göttinger Friedenspreis 2018. Die mit insgesamt 5000 Euro Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen, wie die Universität Göttingen mitteilte. Die Preisverleihung findet am 18. März statt. Wecker habe sich während seiner Karriere immer auch politisch engagiert, erklärte die Preisjury. Er gebe Konzerte gegen rechte Gewalt und sei in der Flüchtlingshilfe aktiv. »Wissenschaft & Frieden« ist eine interdisziplinäre Wissenschaftszeitschrift für Friedensforschung. Sie erscheint seit 1983 und berichtet über friedenspolitische und rüstungstechnische Themen. Ihre Autoren untersuchten Gewaltursachen und -verhältnisse, hieß es zur Begründung. Sie bezögen Position zur Verantwortung der Wissenschaft und thematisierten Wege und Möglichkeiten zur zivilen Konfliktlösung. epd/nd