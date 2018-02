Fürstenwalde. Unbekannte haben 39 Wahlplakate zur Bürgermeisterwahl in Fürstenwalde (Oder-Spree) beschädigt. Sie wurden in der Nacht zum Samstag im Stadtzentrum angezündet oder abgetreten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Betroffen seien Plakate mehrerer Parteien gewesen, eine Konzentration auf eine Partei habe es nicht gegeben. Zeugen gaben laut Polizei an, drei maskierte Personen gesehen zu haben. Eine Fahndung in der Umgebung blieb zunächst erfolglos. Die Bürgermeisterwahl in Fürstenwalde ist für den 25. Februar geplant. dpa/nd