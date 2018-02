Dietmar Helm, Landwirt und CSU-Fraktionschef in Fürth Foto: Ralf Hutter

Vor dem Hoftor auf der Straße sitzt eine Katze, beim Klingeln an der Haustür öffnet die Großmutter, im Kuhstall arbeitet einer der Söhne, und bei der kurzen Hofführung wird der Bauer von einem Hund begleitet. Hier in Burgfarrnbach werden Land- und Viehwirtschaft noch von Bauernhöfen betrieben, auf denen es wie im Bilderbuch zugeht. Einer davon ist der Helm-Hof, der am Rand des mittelfränkischen Dorfes liegt. »Hier sind die Kälber bei den Müttern«, erklärt Dietmar Helm, nachdem er ein Stalltor geöffnet hat. »Und hier ist ein reiner Strohliegebereich, wo jedes Tier sich seinen Platz selbst suchen kann.«

In Hemd, Strickjacke und Jeans, mit der Lesebrille auf der Nase führt der Noch-Chef - sein Sohn soll bald übernehmen - durch den Familienbetrieb mit 50 Kühen und Getreideanbau. Er redet über Tierwohl und Transparenz durch Einsehbarkeit von draußen. »Bio-Standard ohne Bio-Zertifizierung«, sagt der 50-Jährige von seinem Hof. Und: »Null...