Das auf dem gleichnamigen Erfolgsbuch basierende Theaterstück »Rückkehr nach Reims« hat in New York US-Premiere gefeiert. Das Stück der Berliner Schaubühne mit Nina Hoss in der Hauptrolle wurde am Sonntag im St. Ann’s Warehouse im New Yorker Stadtteil Brooklyn gezeigt. Zuvor hatte es schon einige Voraufführungen vor allem für Journalisten gegeben. Nun soll das auf Englisch aufgeführte Stück bis zum 25. Februar zu sehen sein. In Berlin hatte »Rückkehr nach Reims« im September 2017 Premiere gefeiert. Das Stück basiert auf dem Text des Franzosen Didier Eribon. dpa