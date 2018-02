Foto: Rottweil. Zwei Federahannes, Rottweiler Narrenfiguren, treiben beim Narrensprung Schabernack: Mit lautem Geschrei zogen am Montag 4000 Narren vor Tausenden Besuchern durch die Innenstadt. Der Rottweiler Narrensprung ist einer der Höhepunkte in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht und einer der traditionellen Umzüge in Baden-Württemberg. Im Rheinland und vielen anderen Regionen Deutschlands feierten am Rosenmontag Hunderttausende Menschen den Höhepunkt des Straßenkarnevals. Allein in Köln hatte der Umzugstross 300 Tonnen Süßigkeiten geladen, darunter 700 000 Schokoladentafeln und 220 000 Schachteln Pralinen. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Seeger