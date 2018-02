Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Rühstädt. Ein neuer Deich schützt jetzt die Karthane-Niederung bei Wittenberge in der Prignitz. Auf gut einem Kilometer Länge wurde der Deich erhöht, modernisiert und wegen des Wellenschlags mit einem Böschungspflaster verstärkt. Das teilte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Montag bei der Übergabe des Deichabschnitts mit. Bei einem Deichbruch hätte die mehr als 6000 Hektar große Niederung am Fluss Karthane - ein Nebenfluss der Stepenitz - überflutet werden können. Davon wären Ortschaften wie das Storchendorf Rühstädt und Teile von Bad Wilsnack betroffen gewesen. In die Deichmodernisierung wurden rund 2,3 Millionen Euro investiert. Bei der Elbeflut 2013 war flussaufwärts bei Fischbeck in Sachsen-Anhalt der Deich gebrochen, was dort zu einer gewaltigen Überflutung geführt hatte. dpa/nd