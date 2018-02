Der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe sieht die Ursache für die hohen Stände der Krankmeldungen bei der Polizei bei der Überlastung. »Durch massive Überstunden, fehlenden Arbeitsschutz und mangelnde Anerkennung sind nicht nur die Sicherheit in Berlin selbst, sondern auch die dort Beschäftigten massiv krank.« Obwohl die Zahlen schon früher hoch waren, habe der Senat nichts unternommen, kritisierte Luthe. dpa/nd

Im gesamten Durchschnitt waren die 115 000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst, eingerechnet die Beamten und Angestellten in den Senatsverwaltungen und Bezirken, an 37,5 Kalendertagen krankgemeldet. Der niedrigste Wert findet sich bei den Beamten der Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters, wo nur 27 Krankheitstage pro Beschäftigtem gezählt wurden.

Demnach kamen die knapp 22 000 Beamten und Angestellten bei der Polizei auf 49 Krankheitstage (Kalendertage) im vorvergangenen Jahr. In früheren Jahren hatten die durchschnittlichen Zahlen noch bei etwa 44 Tagen gelegen. Bei den knapp 4000 Feuerwehrleuten waren es zuletzt 48 Tage. Die knapp 42 000 Lehrer waren durchschnittlich 31 Tage pro Jahr krankgemeldet. Das waren ähnlich viele Tage wie in den vergangenen Jahren, aber deutlich weniger als 2012, als es etwas mehr als 37 Tage waren.

c/o

