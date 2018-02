Foto: Anklam. Ein Nachbau eines historischen Fluggerätes hängt im Gebäude des Otto-Lilienthal-Museums in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern). Seit einigen Wochen beherbergt das Haus auch den Nachlass von Paul Beylich (1874-1965). Der Schlosser war der wohl engste Mitarbeiter von Otto Lilienthal (1848-1896) und vermutlich der einzige Augenzeuge des Absturzes bei Rhinow, an dessen Folgen der Flugpionier verstarb. In einem Interview im Jahr 1960 beschrieb Beylich das Geschehen am 9. August 1896: »Wie er ein Stück weggeflogen war, blieb er mit einem mal oben still und in einem Moment neigte sich der Apparat nach vorn und kopfüber runter.« dpa/nd Foto: dpa/Stefan Sauer