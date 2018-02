Michael Baade: »Einmal will ich dieses Licht noch sehen ...« Griechenland und seine Dichter. Mit Graphiken von Professor Armin Münch. Ingo Koch Verlag, 47 S., br., 12 €.

Selbstverständlich kommen auch griechische Künstler von internationaler Bedeutung zu Wort: Nikos Kazantzakis und Mikis Theodorakis. Zu ihnen gesellen sich Autoren, die aus Griechenland nach Deutschland ausgewandert sind: Johannes Gaitanides und Thomas Nicolaou. Zeugnisse von Henry Miller, Lawrence Durrell, Albert Camus und Chateaubriand stellen den Bezug zur Weltliteratur her und machen deutlich, dass die Vision des griechischen Lichtes kein Ausdruck deutscher Hellasschwärmerei ist, sondern ein weltliterarisches Grundmotiv.

Fast alle Texte sind Neuentdeckungen und stammen von Autoren, die bislang kaum mit Griechenland in Verbindung gebracht wurden (unter ihnen Christa Wolf, Rudolf Binding, Hubertus Prinz zu Löwenstein und Egon Günther). Eindrucksvolle Zeugnisse sind Berichten von Griechenland-Reisenden aus dem 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entnommen, die heute auf dem Buchmarkt überhaupt nicht mehr zugänglich sind (Ernst Wilhelm Eschmann, lsolde Kurz, Josef Ponten, Theodor Birt, Gerhard Nebel sowie der Kunsthistoriker Johann Jakob Bachofen).

Michael Baade möchte Griechenland mit der Seele und dem Auge suchen, mit dem äußeren und dem inneren Auge. Seine literarische Komposition zum Phänomen »Griechisches Licht« ist eine Sammlung erlesener Texte, wie es sie in dieser Form, Auswahl und Stimmigkeit auf dem deutschsprachigen Buchmarkt bislang nicht gibt. Baade, ein ausgewiesener Kunst- und Griechenlandkenner, selber ein sensibler Lyriker, war jahrelang auf der Suche, um die erlesensten Stücke für seine Lichterkette zusammenzutragen und kunst- und sinnvoll miteinander zu verknüpfen.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!