Die Songauswahl für den diesjährigen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) steht fest. Die Musik-Bandbreite reiche vom Popsong über die Klavierballade bis zur »Neuen Volksmusik«, teilte der zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag mit. Drei der Titel seien in dem eigens dafür aufgelegten Song Writing Camp entstanden, bei dem sich die Acts im Januar mit nationalen und internationalen Textern, Komponisten und Produzenten getroffen hatten.

Beim ESC-Vorentscheid werden demnach Xavier Darcy mit dem Song »Jonah«, Ivy Quainoo mit »House On Fire«, Ryk mit »You and I«, Michael Schulte mit »You Let Me Walk Alone«, Natia Todua mit »My Own Way« und voXXclub mit dem Titel »I mog Di so« antreten.

Die sechs Teilnehmer werden die Lieder im Rahmen der Sendung »Unser Lied für Lissabon« präsentieren, die am 22. Februar ab 20.15 Uhr im Ersten live aus Berlin-Adlershof ausgestrahlt wird. Moderiert wird der Vorentscheid von »Elton« (»TV total«, ProSieben) und der Nachrichtensprecherin und Journalistin Linda Zervakis (ARD-Aktuell, »Tagesschau«). Alle Titel werden bereits zwei Tage vorher, am 20. Februar, veröffentlicht.

Die Gewinnerin oder der Gewinner vertritt die Bundesrepublik Deutschland beim ESC-Finale am 12. Mai in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Die Halbfinale finden am 8. und 10. Mai statt. Russland ist nach seinem Rückzug 2017 vom ESC in Kiew diesmal wieder dabei. Die ARD wird den Wettbewerb live übertragen. Im Internet ist er im Livestream auf eurovision.de zu sehen. dpa/nd