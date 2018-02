Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Bei einem Test von sechs Organisationen zum CO2-Ausgleich haben drei von der Stiftung Warentest die Note »sehr gut« bekommen. Am besten schnitt der Anbieter Atmosfair ab, wie die Zeitschrift »Finanztest« am Dienstag vorab aus ihrer jüngsten Ausgabe berichtete. Flugreisende können auf dem Portal ihren hohen CO2-Verbrauch teils ausgleichen, indem sie Kompensationszahlungen leisten. Die Organisationen investieren das Geld in Energie- oder Waldprojekte. Auch die Anbieter Klima-Kollekte und Primaklima schnitten »sehr gut« ab. MyClimate bekam ein »gut«, zwei Anbieter waren »ausreichend«. Entscheidend war vor allem die Qualität der Kompensation. Auch die Transparenz sei in die Bewertung eingeflossen, ebenso wie sie kontrolliert würden. Die sechs Anbieter hätten 2016 von Privatkunden 170 000 Tonnen CO2 kompensiert, allein Atmosfair kompensierte davon 130 000 Tonnen. Jeder Deutsche komme derzeit pro Jahr auf rund elf Tonnen CO2-Ausstoß. AFP/nd