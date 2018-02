Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Peking. Die Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen China und den USA vergrößern sich. Seit Dienstag müssen Firmen in der Volksrepublik für den Import der Chemikalie Styrol aus den USA eine »Kaution« in Höhe von fünf bis 10,7 Prozent zahlen - das Geld würde bei Verhängung eines Einfuhrzolls einbehalten. China importierte 2017 Styrol im Wert von über vier Milliarden Dollar aus den USA. US-Präsident Donald Trump hatte im Januar hohe Zölle auf den Import von Waschmaschinen und Solarpaneele verhängt, was neben Südkorea vor allem chinesische Hersteller trifft. China wiederum begann eine Untersuchung zum Import von Hirse aus den USA, auch Ermittlungen zum Import von Sojabohnen wurden angekündigt. AFP/nd