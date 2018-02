Die Spiele haben ihren ersten Dopingfall: Der japanische Shorttrack-Läufer Kei Saito wurde in Pyeongchang am 4. Februar vor Beginn der Wettbewerbe positiv auf die maskierende Substanz Acetazolamid getestet und vorläufig gesperrt, wie der Internationale Sportgerichtshof CAS am Dienstag mitteilte. Auch die B-Probe war demnach positiv. Saito hat das Olympische Dorf bereits verlassen.»Ich bin überrascht und bestürzt. Das ist unerklärlich«, teilte er schriftlich mit. Seito bestreitet, wissentlich betrogen zu haben. nd

Fotos: dpa/Reis, AFP/Haffey, imago/AFLOSPORT