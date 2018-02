Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Gefährliche Glätte auf vielen Straßen im Land Brandenburg hat am Dienstag zu einer Reihe von Unfällen geführt. In Calau (Oberspreewald-Lausitz) stieß ein Streufahrzeug mit einem Linienbus zusammen. Verletzt wurde dabei zwar niemand, aber es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. In Trebbin (Teltow-Fläming) kam ein Autofahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit und Glätte von der Fahrbahn ab. Dabei wurde eine Leitplanke über eine Länge von zwölf Metern beschädigt, auch fünf Pfosten wurden umgefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. Auf der Autobahn 111 von Berlin nach Oranienburg rutschten während der Fahrt mehrere Eisbrocken vom Dach eines Sattelzuges. Dabei wurde ein hinter dem Lastwagen fahrendes Auto beschädigt. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sollte es auch in der Nacht zu Mittwoch frieren. Die Polizei mahnte die Autofahrer, nur mit Winterreifen zu fahren. dpa/nd