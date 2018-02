c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Wieso sollte man den Valentinstag ausgerechnet mit dem Preußen Heinrich von Kleist verbringen? Mit diesem an der Welt Leidenden, der freiwillig aus dem Leben schied, der nach seinem Studium der Mathematik und Physik fast schon resignierend feststellte: »Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaftig Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint«, der sein schriftstellerisches Werk für misslungen, sein Leben für verfehlt hielt.

Die Regisseurin und Schauspielerin Miriam Sachs hat auf diese Frage eine kurze und einfache Antwort: »Weil wir ihn mögen.« Kleists Essay »Über das Marionettentheater« dient ihr als Ausgangspunkt für ihr multimediales Improvisations-Theater, das am Valentinstag Premiere in der Schaubude Berlin hat. Auf dem Weg zurück ins Paradies (zu dem es laut Kleist doch irgendwo ein Hintertürchen geben muss) setzen sich Sachs und ihre Mitspieler Uta Zech, Kristina Feis und Leo Solter (Musik) mit Kleists Erkenntnissuche, verbotenem Sex und der Vertreibung aus dem Paradies auseinander. Wie das geschehen wird, hängt von dem Publikum ab, das von den Schauspielern mit ins Spiel einbezogen wird. nd

»Spaziergang zwischen den Zeilen: Sündenfälle«, 14. Februar, 20 Uhr, Schaubude Berlin, Greifswalder Straße 81-84, Prenzlauer Berg