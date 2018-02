Die ständige Unruhe von Kindern mit ADHS überfordert viele Eltern. Foto: imago/photothek

Ständige Unruhe, Schlafstörungen, Wutanfälle, Probleme bei den Hausaufgaben: Wenn ein Kind eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-störung (ADHS) hat, stehen Eltern vor großen Schwierigkeiten. »Man ist so verzweifelt und versucht alles«, berichtet Isolde N., deren inzwischen erwachsener Sohn an der Störung leidet. »Ein Elterntraining kann ich da nur empfehlen.« Auch von wissenschaftlicher Seite spricht viel dafür, dass sich ein Eltern-Coaching positiv auf den Alltag betroffener Familien auswirkt. So erklärt Manfred Döpfner, ADHS-Experte an der Universität Köln: »Bewährt haben sich vor allem Trainings auf der Basis verhaltenstherapeutischer Prinzipien.«

Für Isolde N. war es eine große Erleichterung, beim Elternkurs auf Familien mit ähnlichen Problemen zu treffen. »Ich habe mich zum ersten Mal verstanden gefühlt«, erzählt sie. »Vorher habe ich nämlich gemeint, in der Erziehung alles falsch gemacht zu haben.« Immer wieder müssen ...