c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Museum Barbereni/© VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Parallel zu der aufsehenerregenden Ausstellung »Hinter der Maske. Künstler in der DDR« zeigte das Potsdamer Museum Barberini bis Anfang Februar die großformatigen Werke, die einst im Palast der Republik in Berlin zu sehen waren. Eines der eigens dafür restaurierten Gemälde, die seit ihrer Demontage im Dezember 1995 als Eigentum der Bundesrepublik Deutschland im Depot des Deutschen Historischen Museums lagerten, ist Lothar Zitzmanns im Original 280 mal 552 Zentimeter großes Ölbild »Weltjugendlied« (1975). Die Hymne der Weltfestspiele der Jugend und Studenten diente Zitzmann als literarische Vorlage, die 1973 in der DDR veranstalteten Spiele boten ihm Anschauungsmaterial. Michael Philipps Begleitband zur Ausstellung, »Dürfen Kommunisten träumen? Die Galerie des Palasts der Republik« (Prestel, 128 S., geb., 19,95 €), würdigt mit Hintergrundinformationen und bildmotivischen Analysen ein bedeutendes Kapitel deutscher Kunstgeschichte gleichermaßen sachlich und kritisch. mha