Deutsche Produktionen wie »Fack ju Göhte 3« oder »Bullyparade - der Film« haben im vergangenen Jahr das Besucherplus in den Kinos maßgeblich gestützt. Insgesamt zählten die Kinos 122,3 Millionen Besucher (2016: 121,1 Millionen), knapp ein Viertel der Tickets (28,3 Millionen) ging dabei auf das Konto einheimischer Filme. Die Komödie »Fack ju Göhte 3« landete mit 5,9 Millionen Zuschauern vor allen US-Kinohits und war damit erfolgreichster Film des Jahres, wie aus der Kinobilanz 2017 der Filmförderungsanstalt hervorgeht, die am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde.

Mit 107 Neu- oder Wiedereröffnungen waren Ende Dezember 4803 Kinosäle (2016: 4739) in Deutschlands gemeldet - der höchste Stand seit 2008. dpa/nd