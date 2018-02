Frankfurt am Main. Deutschlands Verbraucher zahlen trotz aller technischen Neuerungen weiter am liebsten bar. »Bargeld bleibt am beliebtesten, aber Kartenzahlungen legen zu«, sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele am Mittwoch. 74 Prozent aller Geschäfte an der Ladenkasse werden demzufolge mit Scheinen und Münzen bezahlt. Vor allem Beträge unter fünf Euro werden bar beglichen. Gemessen am Umsatz sanken die Barzahlungen allerdings erstmals unter 50 auf 48 Prozent. Im Schnitt haben die Menschen in Deutschland 107 Euro Bargeld im Portemonnaie, davon knapp über sechs Euro in Münzen. 88 Prozent der Befragten möchten weiter mit Scheinen und Münzen bezahlen können. Beim Plastikgeld gewinnt die EC-Karte an Boden. 35 Prozent der erfassten Umsätze werden auf diesem Weg bargeldlos bezahlt. Bei der letzten Erhebung 2014 lag der Wert bei rund 30 Prozent. Das mobile Bezahlen per Smartphone spielt bislang eine geringe Rolle. dpa/nd