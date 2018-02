Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Lipsa. Die bei Lipsa (Oberspreewald-Lausitz) mit zwei Schussverletzungen gefundene Wölfin ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls verendet. Das Tier hatte einen Schädelbasisbruch erlitten und starb wegen der Blutungen, teilte das Landesumwelt am Mittwoch unter Berufung auf den Untersuchungsbefund des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung mit. Demnach waren die Schussverletzungen älteren Datums. Die Wölfin hatte sie überlebt. Im Kadaver wurden Bleischrotkugeln entdeckt. Die zwei Jahre alte Wölfin war bei Reinigungsarbeiten im Bereich des Flusses Ruhlander Schwarzwasser entdeckt worden. Ein Revierförster alarmierte am Freitag die Polizei. Diese ermittelte wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz, weil der Abschuss von Wölfen nur in Ausnahmefällen erlaubt ist. dpa/nd