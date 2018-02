Neuruppin. Ein 64-jähriger Besucher einer Therme in Neuruppin ist am Dienstagabend um 19.50 Uhr mit Kopfverletzungen leblos im Außenbecken gefunden worden. Offenbar sei der Mann beim Einstieg in das Becken auf der möglicherweise vereisten Treppe ausgerutscht und mit dem Kopf gegen den Beckenrand geprallt, informierte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. dpa/nd