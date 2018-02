Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr nach eigenen Angaben so viel wie nie in die Erneuerung von Schienen, Brücken und Weichen - 9,3 Milliarden Euro. Für die Kunden bedeutet das viele Verspätungen wegen zahlreicher Baustellen auf wichtigen Strecken wie zwischen Kassel und Frankfurt am Main oder Hamburg und Göttingen. »Mit der Rekordsumme von 9,3 Milliarden Euro sorgen wir für stabileren Verkehr, bessere Qualität und mehr Verlässlichkeit im deutschen Schienennetz«, so Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla. Die Bahn steigere ihre Investitionen im Vergleich zu 2017 um 800 Millionen Euro. 5,5 Milliarden Euro will sie für die Erneuerung und Instandhaltung von 1600 Kilometer Gleisen, über 220 Brücken und über 1700 Weichen ausgeben, 2,6 Milliarden Euro für den Neu- und Ausbau sowie 1,2 Milliarden Euro für die Modernisierung von Bahnhöfen. AFP/nd Kommentar Seite 4