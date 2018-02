Neuordnung im Luftverkehr - Europas Airbus schnappte sich Bombardier in Kanada

Toulouse. Trotz neuer Milliardenrückstellungen für den Militär-Transporter A400M und Triebwerksplänen beim spritsparenden Mittelstreckenjet A320neo hat der europäische Flugzeugbauer Airbus seinen Nettogewinn fast verdreifacht: Im vergangenen Jahr stieg er auf 2,87 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag am Stammsitz Toulouse mitteilte. Vor allem die Rekordlieferungen bei der gesamten Modellreihe A320 hätten sich positiv ausgewirkt, erklärte Konzernchef Tom Enders. Der Umsatz von Airbus blieb stabil bei 66,8 Milliarden Euro. AFP/nd

IG Metall will Gespräche zur Angleichung nach dieser Tarifrunde vereinbaren

Digitalisierung, Hafen 4.0 und ein neuer Kommunikationsstandard sollen mehr Schiffe in den Hafen locken

Für die Kutter- und Küstenfischer an der Ostsee beginnt die Saison früher als gewöhnlich

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!