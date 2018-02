Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Trend zu immer mehr medizinischen Interventionen während der Geburt kritisiert. In vielen Fällen sei das überflüssig und könne Mutter oder Kind gefährden, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Bei den meisten der 140 Millionen Geburten pro Jahr weltweit sei das nicht nötig. Das gelte auch für den Anschluss an einen Wehenschreiber. dpa/nd