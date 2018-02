Natalie Geisenberger ist seit Donnerstag die Nummer eins unter den erfolgreichsten Rodlern bei Olympia. Die Miesbacherin schraubte ihre Bilanz mit den Siegen im Einzel und mit der deutschen Teamstaffel auf nunmehr vier Mal Gold und ein Mal Bronze. In Vancouver hatte sie Bronze im Einzel gewonnen, 2014 in Sotschi war ihr erstmals das Double geglückt. Die 30 Jahre alte Geisenberger führt das Ranking nun vor den Doppelsitzern Tobias Wendl und Tobias Arlt aus Berchtesgaden an, die nun wie in Sotschi zwei Mal ganz oben auf dem Podest standen.