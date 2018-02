Aksel Lund Svindal hat ein kaputtes rechtes Knie, er kann kaum ohne Schmerzen laufen, am Donnerstag aber schaffte er es trotz seiner »biblischen« 35 Jahre zum Olympiasieg in der Abfahrt. Es war sein zweites Olympiagold nach dem Sieg im Super-G 2010 in Vancouver. Nach dem Sieg erlaubte sich der Fünffach-Weltmeister aus Norwegen einen ersten Anflug von Melancholie: Dieses Abfahrtsgold sei »irgendwie der Anfang vom Ende«, sagte er, »dies sind definitiv meine letzten Olympischen Spiele.« Die WM in Schweden 2019 will er aber noch fahren.