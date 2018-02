Dass ausgerechnet Ragnhild Haga die norwegischen Skilangläuferinnen bei Olympia erlöste, hatte keiner erwartet: Der 27-Jährigen, die am Donnerstag über 10 Kilometer im freien Stil gewann und damit nach zwei schwedischen Siegen endlich die erste Goldmedaille für die Norge-Frauen holte, war zuvor erst ein Weltcupsieg geglückt. Ihre ungleich berühmtere Mannschaftskollegin Marit Björgen verpasste es derweil, als erste Wintersportlerin ihr siebtes Olympiagold zu gewinnen. Die 37-Jährige wurde Dritte. nd

