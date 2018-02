Spezialeinsatzkräfte des LKA Berlin haben in der vergangenen Nacht in Schöneberg einen psychisch auffälligen Mann festgenommen. Über ein soziales Netzwerk hatte der Mann verbreitet, bewaffnet zu sein und diese Waffen in der Berliner U-Bahn einsetzen zu wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Bekanntwerden des Posts nahm die Polizei den Tatverdächtigen in einem Hostel am Nollendorfplatz fest. Schusswaffen konnten die Einsatzkräfte nicht finden. Der Mann ist polizeibekannt. Er wird derzeit in einem Fachkommissariat der Polizei angehört. dpa/nd