Mühlenbeck. Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 10 sind mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Der nördliche Berliner Ring war am Donnerstagnachmittag zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck in Richtung Hamburg gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Genaue Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst noch nicht machen. Es habe sich in der Zwischenzeit ein kilometerlanger Rückstau gebildet, hieß es. dpa/nd