In der Rolle der Charlotte von Stein ist Barbara Schnitzler an diesem Freitag in Berlin zu erleben. In einem Gastspiel des von Rolf Hoppe ins Leben gerufenen Hoftheaters Dresden wird 19.30 Uhr in der Box des Deutschen Theaters »Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe« gezeigt. Das 1976 uraufgeführte Ein-Personen-Schauspiel von Peter Hacks, heute nur noch selten aufgeführt, zählt zu den weltweit erfolgreichsten Bühnenstücken des 20. Jahrhunderts. Aus der Perspektive der über Nacht gen Italien verlassenen Geliebten tritt Goethe uns darin nicht zuerst als Dichterfürst, sondern als eitler Zeitgenosse, Hypochonder und Versager in der Liebe entgegen. nd