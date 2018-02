Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Viele Pflanzen blühen laut einer im Fachblatt »Global Ecology and Biogeography« (DOI: 10.1111/geb.12696) erschienenen Studie infolge des Klimawandels früher. »Die globalen Klimaveränderungen führen zu veränderten Blühzeiten insgesamt, wobei in der Regel ein früherer Blühbeginn zu beobachten ist«, erklärte die Hauptautorin Patrizia König von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Das Team um König hatte Daten zum Blühbeginn von über 550 Pflanzenarten aus 18 Standorten in Europa und Nordamerika zusammengetragen und ausgewertet. Vier von fünf Pflanzen hätten ihren Blühzeitpunkt nach vorne verschoben, so König. dpa/nd