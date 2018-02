Prenzlau. Die Bürgermeisterin aus dem mecklenburgischen Strasburg, Karina Dörk (CDU), tritt zur Landratswahl im brandenburgischen Landkreis Uckermark an. Die 53-Jährige ist eine von drei Bewerbern, darunter Amtsinhaber Dietmar Schulze (SPD), teilte die Kreiswahlleitung am Donnerstag nach Bewerbungsschluss in Prenzlau mit. Außerdem habe sich der Schwedter Torsten Gärtner von einer Wählervereinigung beworben. Der Kreiswahlausschuss legt am 19. Februar fest, welche Kandidaten zugelassen werden. dpa/nd