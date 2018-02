Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Hunderte Menschen aus dem Dunstkreis der AfD - vor allem Männer - beteiligten sich am Sonnabend in Berlin an einem islamfeindlichen »Marsch der Frauen« unter dem Motto »Wir sind kein Freiwild ..., Nirgendwo!!!« Anmelderin Leyla Bilge behauptete am Sonntag, es seien mindestens 5000 Teilnehmer aus dem Bundesgebiet angereist, allerdings seien nicht alle durchgekommen. Rund 1500 Gegendemonstranten hatten sich dem geplanten Marsch vom Halleschen Tor zum Bundeskanzleramt entgegengestellt, mehrere Straßen blockiert und Bilge zum Aufgeben gezwungen. Dennoch versicherte Bilge, der »Marsch der Frauen« sei »ein voller Erfolg« gewesen. Zugleich drohte sie: »Wir kommen mit der geballten Faust wieder.« Das nächste Mal werde sie die Demonstration nicht als kinderfreundlich und geeignet für Schwerbehinderte anmelden. Die Gegendemonstranten, darunter der Abgeordnete Hakan Taş (LINKE), sehen den Erfolg auf ihrer Seite. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 900 Beamten im Einsatz. af Seite 11