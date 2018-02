Zehntausende Haushalte in Zehlendorf, Steglitz und Wilmersdorf sind am Sonntag stundenlang vom Telefon- und TV-Netz sowie vom Internet abgeschnitten gewesen. Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag einen Kabelschacht aufgebrochen und mehrere Kabel zerstört. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu einem gescheiterten Einbruch in eine Bank, sagte eine Sprecherin. Kunden von Vodafone und der Telekom waren betroffen. Nach Angaben eines Telekom-Sprechers wurden 16 Glasfaserkabel zersägt. Techniker beider Anbieter arbeiteten am frühen Nachmittag an der Reparatur. Wie lange die dauern würde, war jedoch zunächst unklar. Die Reparaturarbeiten konnten erst am Nachmittag beginnen, da die Polizei zuvor Spuren sichern musste. dpa/nd