Düsseldorf. Den mutmaßlichen Drahtziehern hinter der bundesweit aktiven Gewerbeauskunft-Zentrale droht Gefängnis. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft habe Anklage gegen elf Männer und Frauen erhoben, sagte eine Sprecherin des Landgerichts am Montag. Ihnen wird gewerbsmäßiger Betrug oder Beihilfe vorgeworfen. Der Schaden wird auf über 20 Millionen Euro beziffert. Sie sollen Tausende Gewerbetreibende in eine Abofalle gelockt haben. 1138 Euro sollten sie dafür zahlen, dass sie zwei Jahre in einem Internetverzeichnis erscheinen. dpa/nd