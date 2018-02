c/o

Eine Frau ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Kreuzberg tödlich verletzt worden. Ob die Getötete am Montagvormittag am Kottbusser Tor zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs war, konnte die Polizei zunächst nicht sicher sagen. Auch das Alter der Frau und der genaue Unfallhergang waren zunächst unbekannt. Die Frau ist nach Polizeiangaben bereits das siebte Unfallopfer, das seit Jahresbeginn auf Berlins Straßen ums Leben gekommen ist.

»Ich bin zutiefst bestürzt darüber, dass mittlerweile alle paar Tage in Berlin Fußgänger und Radfahrer Opfer von abbiegenden Lkw werden. Unsere Gedanken sind bei ihren Familien«, erklärte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek. Es sei mehr als überfällig, endlich eine Pflicht zu Abbiegeassistenten für Lkw einzuführen, sagte Kapek. mkr