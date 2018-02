Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Jerusalem. Israel hat nach eigenen Angaben einen »historischen« Deal mit Ägypten zur Gaslieferung in das Nachbarland vereinbart. Das Abkommen werde »mehrere Milliarden Dollar in die Staatskassen spülen«, verkündete der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu am Montag. Die israelische Energiefirma Delek sprach von einem Umfang von 15 Milliarden Dollar (zwölf Milliarden Euro) in den kommenden zehn Jahren. Die Firma vereinbarte demnach mit ihrem US-Partner Noble Energy, 64 Milliarden Kubikmeter Gas von den Erdgasfeldern Leviathan und Tamar an die ägyptische Firma Dolphinus zu liefern. Israels Energieministerium begrüßte das Abkommen. Ägyptens Ölminister Tarek al Molla zeigte sich hingegen zurückhaltend. Seine Regierung habe noch keine offizielle Anfrage bekommen, sagte er. Seinen Angaben zufolge gab es nur eine vorläufige Genehmigung. AFP/nd