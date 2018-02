Freestylerin Sabrina Cakmakli kam in der Halfpipe auf einen respektablen achten Platz. Die Medaillen waren unerreichbar, Siegerin Cassie Sharpe aus Kanada »spielt absolut in einer anderen Liga«, sagt Cakmakli. Kein Wunder: In Nordamerika wird seit Jahren viel in diese Sparte investiert, in Deutschland indes kaum etwas. 650 000 Euro müsste der DSV im Jahr ausgeben, wollte er um Edelmetall mit kämpfen. Davon können Cakmakli & Co. aber nur träumen - und müssen sich weiter selbst finanzieren. nd

Fotos: dpa/Kneffel, AFP/Kudryavtsev,dpa/Warmuth